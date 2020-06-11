ألغى مجلس قضاء سعيدة، نهارأمس، الأعباء المفروضة على سكان عدل، في قرار قضائي ألغى الحكم الابتدائي لمحكمة سعيدة الذي استأنفه السكان، وبالتالي إنصاف جمعيتهم في دعواها المودعة ضد الفرع العقاري لوكالة عدل.

ويأتي هذا القرار القضائي الرابع لصالح سكان أحياء عدل، ليضاف إلى القرارات الصادرة عن الغرف القضائية لمجالس الأغواط وباتنة وبشار، لصالح جمعية سكان حي 800سكن بالأغواط، وجمعية سكان عين التوتة بباتنة، وجمعية سكان حي عدل ببشار، من أجل إلغاء الأعباء المفروضة عليهم في الفواتير الشهرية، وبالتالي عدم تسديدهم هذه الأعباء التي يفرضها الفرع العقاري لوكالة عدل مقابل خدمات أكد السكان غيابها وعدم إجبارهم على تحملها.

كما تحصل سكان عدل برأس الوادي بولاية برج بوعريريج على حكم ابتدائي جاء مخالفا للأحكام الأخرى المتضمنة إلغاء الأعباء بكل من محكمة الشلف ومحكمة باتنة لصالح سكان 1650سكن، حيث دعا هذا الحكم إلى إلغاء الأعباء كذلك، لكن من تاريخ أول فاتورة تحصل عليها السكان وتعويضهم كل مستحقات الأعباء التي دفعوها إلى مؤسسة التسيير العقاري لوكالة عدل دون وجه حق.

للإشارة، فقد أودعت عدة جمعيات لسكان عدل على المستوى الوطني دعاوى قضائية ضد وكالة عدل ترفض فيها تسديد الأعباء الشهرية كونها غير قانونية.