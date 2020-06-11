أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم، أن رياح قوية تجتاح السواحل الغربية للبلاد، وتساقط أمطار رعدية على شمال الصحراء.

وأوضح تنبه نشر عبر موقع الأرصاد الجوية، أن رياح قوية تمس الولايات التالية: عين تموشنت، وهران، مستغانم والشلف، وذلك ابتداء من الثانية 14:00 زوالا الى غاية الثالثة فجرا 03:00 صباحا من الغد الجمعة.

كما نبه نفس المصدر، أن تساقط أمطار رعدية على كل من ولاية: الأغواط، الجلفة، بسكرة والمسيلة، ابتداء من الثانية زوالا 14:00 الى غاية التاسعة ليلا 21:00 اليوم الخميس.