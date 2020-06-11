كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن انتهاج "أسلوب جديد" في الانتقاء قصد الالتحاق بالوظائف السامية، من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي وظيفة مفتش بوزارة العدل التي يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي.

وترمي هذه الخطوة التي تعني تسعة مناصب شاغرة لوظيفة مفتش بوزارة العدل إلى ضمان "أكبر قدر من الشفافية" و"تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية" لشغل المنصب المذكور آنفا.

و لهذا الغرض, "تم توزيع إعلان على المحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية و المحاكم الإدارية, يدعو القضاة المستوفين للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للوزارة إلى تقديم ترشحاتهم" التي "ستعرض على لجنة خاصة مشكلة من قضاة و إطارات وزارية و ممثلي المجلس الأعلى للقضاء".

و سيتم إثر ذلك, اقتراح من سيعلن عن انتقائهم من قبل اللجنة على الجهة المخول لها سلطة تقدير ملائمة التعيين في مثل هذه الوظائف, أي رئيس الجمهورية.

وعلى صعيد آخر، كشفت المدرسة العليا للقضاء, مؤخرا, عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة توظيف الطلبة القضاة لسنة 2019 البالغ عددهم 116 طالبا, و الذين سيلتحقون بالمدرسة في 20 سبتمبر المقبل.