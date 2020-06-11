قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التمديد الاستثنائي لآجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية المنظمات النقابية إلى غاية الثلاثين من جوان الجاري، حسب ما أفادت به الوزارة، اليوم الخميس، في بيان لها.

وتعلم الوزارة كافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة، أنه "تم بصفة استثنائية، تمديد آجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم والمحددة آجالها قانونا بـ31 مارس من كل سنة إلى غاية جوان 2020".

ويأتي هذا التمديد في إطار سلسلة الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها من طرف الدولة للتخفيف من آثار تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19" وكذا "تبعا لطلبات عدة منظمات نقابية".

لهذا الغرض، تدعو الوزارة كل المنظمات النقابية إلى استعمال الموقع الالكتروني www.mtess.gov.dz للحصول على التطبيق المعلوماتي الذي يسمح

بتفعيل إجراء هذه العملية المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 37 مكرر من القانون رقم 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،المعدل والمتمم.

كما تلفت أيضا إلى ان المنظمات النقابية التي لا تبلغ بعناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانونية، "يمكن اعتبارها غير تمثيلية"، طبقا لأحكام القانون المذكور سابقا.