أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري اليوم الخميس ، بأن وزارته لن تتخلى عن الفلاح وحده أمام تبعات الزيادات المستجدة في أسعار الوقود الجديدة.

وأوضح الوزير أثناء زيارته اليوم إلى المدية واعطائه الإشارة الرسمية لانطلاق الحملة الوطنية للحصاد والدرس "الفلاح أبدى رباطة جأش قوية في الحفاظ على الإنتاج وتمويل الأسواق على مر تدابير الحجر الصحي ضد جاىحة كورونا " كما أبرز من خلال ذلك قدرة القطاع على توفير الأمن الغذائي للساكنة بعيدا عن الاستيراد.

واضاف الوزير في تصريح للصحافة في المحطة الأخيرة لزيارته التي شملت مزرعة نموذجية لتكثيف الحبوب في بلدية الزبيرية ومذبح تابع لأحد الخواص بالبرواقية جنوبي الولاية ثم مزرعة ببلدية العمارية.

وقال "لدينا رغبة كبيرة في التوجه نحو دعم الفلاحة الجبلية كأحد الخيارات الاستراتيجية لتنويع المنتوج الوطني في إطار الانتقال بشعب الأشجار المثمرة نحو تلك التي كنا نستورد ثمارها من الخارج وهذا للحد من فاتورة الاستيراد وتأكدت في زيارة اليوم من خلال العينات التي زرناها بأن الأرض الجبلية قادرة على رفع هذا التحدي بصحبة شباب متخرجين دراسات عليا في الاختصاص"