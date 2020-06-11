أنهت، اليوم الخميس، وزارة الصحة والسكان مهام مدير مستشفى يوسف دمارجي بمدينة تيارت، وعينت الدكتورة سعدية لعريبي بدراني خلفا له بصفة مؤقتة.

وأكد مصدر مسؤول، خبر إنهاء مهام المدير شكيب مصافير، المعين قبل 14 شهرا بمستشفى عاصمة الولاية، ولم يشر ذات المصدر، إلى الأسباب الكامنة وراء قرار وزارة الصحة الصادر في هذا الوقت، المتزامن مع حالة الغليان التي يشهدها المستشفى و تحويله لاستقبال كل حالات الإصابة بوباء كورونا المسجلة بتراب الولاية، ونقل كل المصالح إلى مستشفى السوقر .