حافظت الجزائر على المركز الـ35 في ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم لشهر جوان، الذي نشرته اليوم الخميس في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

ولم تلعب أي مباراة دولية بسبّب وباء فيروس كورونا ( كوفيد-19)، وبالتالي لم يطرأ أي تغيير يذكر على الترتيب العالمي لشهر جوان.

فعلى الصعيد الدولي، يبقى بطل إفريقيا المنتخب الجزائري محتفظا بمركزه الرابع، خلف الثلاثي المتكون من السينغال ( الـ20 عالميا)، تونس ( المرتبة 27) ونيجيريا (المرتبة31 ).

وبخصوص منافسي الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا -2021، فقد جاء ترتيبهم على النحو التالي : زامبيا (المرتبة 88)، زيمباوي (111) وبتسوانا (148).

أما منافسو "الخضر" في الدور الثاني التصفوي، لمونديال – 2022، فجاء ترتيبهم كما يلي: بوركينافاسو (المرتبة 59)، النيجر (112) وجيبوتي (148).

وحافظ المنتخب البلجيكي على مركزه في الصدارة، أمام فرنسا والبرازيل، متبوعين بإنجلترا.