تقرر وقف الاستغلال العشوائي لمياه وادي الصفصاف التابع لبلدية بني فودة (45 كلم شمال شرق سطيف) من طرف ما يقارب 20 فلاحا يستغلون مياهه لسقي محاصيلهم الفلاحية الموسمية، حسبما علم اليوم الخميس من المجلس الشعبي لهذه الجماعة المحلية.

وصرح الأمين العام لذات المجلس الشعبي البلدي، صالح عكال أن هذا القرار الصادر عن رئيس المجلس الشعبي لهذه الجماعة المحلية"جاء على خلفية الاحتجاج المتواصل لسكان المنطقة بسبب استغلال مياهه بشكل مفرط من طرف الفلاحين المؤجرين للأراضي على ضفاف الوادي لسقي مساحاتهم الزراعية".

وستساهم العملية في حماية مياه هذا المورد المائي الطبيعي الهام ومنع استغلالها عشوائيا من طرف الفلاحين و بالتالي الحفاظ على الثروة المائية سواء الجوفية أو السطحية والاستغلال الأمثل لها قصد مواجهة ظاهرة الجفاف.