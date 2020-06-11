سجلت الجزائر استقرارا في عدد الإصابات والوفيات اليومية مقابل ارتفاع في حالات الشفاء، حسب آخر حصيلة لفيروس كورونا أعلن عنها، اليوم الخميس، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وحسب المسؤول فقد سجلت الجزائر 105 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 102 في اليوم السابق، حيث استقر عدد الحالات خلال هذا الأسبوع بالقرب من المئة حالة.

فيما يخص الوفيات، فقد سجلت 9 حالات جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 8 في اليوم السابق.

وعرفت حالات الشفاء ارتفاعا بـ57 حالة مقارنة بيوم أمس، بعد سجلت 180 حالة شفاء جديدة حسب ما أعلن عنه البروفيسور جمال فورار.

وبهذا فإن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10589 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 741 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7254 .

وأشار فورار الى أن الوفيات الجديدة سجلت بولايات سطيف، أم البواقي، تبسة، المسيلة، تيارت، بسكرة، سيدي بلعباس، الوادي وسوق أهراس.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 21213 وتشمل 9170 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 12043 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 36 مريضا حاليا في العناية المركزة.