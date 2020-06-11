بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 10589 حالة مؤكدة، منها 105 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الخميس.

وتبقى البليدة، الجزائر العاصمة وسطيف أكثر الولايات تسجيلا للحالات الجديدة في الآونة الأخيرة، فيما يلفت الانتباه تسجيل 5 حالات جديدة في ولاية تمنراست التي رفع عنها الحجر مؤخرا.

إجماليا تبقى البليدة (1307) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1177) ثم سطيف (710).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1307 (+19)

الجزائر: 1177 (+11)

سطيف: 710 (+15)

وهران: 644 (+2)

قسنطينة 494 (+2)

عين الدفلى: 412 (+1)

تيبازة: 364 (+3)

بجاية: 316 (+2)

ورقلة: 305 (+2)

تلمسان: 296

المدية: 247 (+2)

برج بوعريريج: 235

أم البواقي: 206 (+1)

عنابة: 204 (+2)

تيارت: 199 (+1)

باتنة: 188 (+2)

الجلفة: 186 (+1)

المسيلة: 184 (+2)

تيزي وزو: 180 (+1)

بشار: 169

خنشلة: 166 (+2)

معـسكر: 159 (+1)

سكيكدة: 154 (+2)

بسكرة: 148 (+2)

بومرداس: 148 (+2)

الأغواط: 143 (+1)

أدرار: 139

الوادي: 123 (+2)

عين تموشنت: 118 (+1)

البويرة: 118 (+2)

غرداية: 110 (+2)

تبسة: 96 (+1)

سيدي بلعباس: 95 (+1)

مستغانم: 94 (+2)

تيسمسيلت: 88 (+1)

سوق أهراس: 84

ميلة: 83 (+1)

جيجل: 76 (+3)

الشلف: 73

نعامة: 64

قالمة: 63 (+2)

غليزان: 54 (+1)

البيض: 52 (+1)

الطارف: 42 (+1)

تمنراست: 18 (+5)

تندوف: 14

سعيدة: 14

إليزي: 10