قررت ماليزيا عدم السماح لمواطنيها بأداء شعائر فريضة الحج هذا العام، "مراعاة لصحة الشعب وسلامته" من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح ذو الكفل محمد البكري وزير الدولة للشؤون الدينية الماليزي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية /برناما/- اليوم الخمس إن حكومة بلاده اتخذت القرار بالنظر إلى المخاوف من حدوث المزيد من موجات تفشي الفيروس في أنحاء العالم.

ودعا البكري، الماليزيين إلى التحلي بالصبر وقبول القرار، الذي "يهدف إلى مراعاة صحة الشعب الماليزي وسلامته" مذكرا أنه يمكنهم أداء فريضة الحج العام الهجري المقبل.

ويتوقع أن يؤثر القرار على نحو 31600 ماليزي كان من المفترض أن يؤدوا فريضة الحج هذا العام، ودفع عدد منهم بالفعل تكاليفه, في حين وعد صندوق الحج الماليزي بإعادة تلك الأموال لأصحابها أو الاحتفاظ بها حتى موسم حج العام الهجري المقبل.

وبذلك تنضم ماليزيا إلى إندونيسيا وبروناي وسنغافورة وكمبوديا وتايلاندا التي قررت في وقت سابق عدم السماح لمواطنيها بأداء فريضة الحج العام الجاري، للسبب نفسه.