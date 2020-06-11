ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس الثلاثاء، بالنعامة كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ8 قناطير و9 كلغ، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق الجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 جوان 2020، كمية كبيرة من الكيف المعالج قدر بثمانية (08) قناطير و(09) كيلوغرامات، وذلك خلال دورية بحث بمنطقة جنين بورزق الحدودية، ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية".