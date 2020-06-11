لقي ثلاثة أشخاص حتفهم فيما جرح ثلاثة آخرون في حادث سير وقع اليوم الخميس ببلدية بن سرور (المسيلة)، حسب ما علم من المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول بلال نعيجي بأن الحادث وقع على محور الطريق الوطني رقم 46 بالمكان المسمى وادي مغنية إثر اصطدام بين مركبتين سياحيتين متسببا في هلاك 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و70 سنة و الذين تم تحويلهم إلى مستشفى بن سرور.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث، حسب ما خلص إليه ذات المصدر.