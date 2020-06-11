قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس إنه سيسمح للاعبين باللعب في ثلاثة أندية بدلا من اثنين على مدار موسم واحد في تغيير مؤقت للوائح من أجل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الرياضة.

وأضافت "الفيفا" أن القرار يهدف "إلى تجنب أي مخاوف تتعلق باللاعبين غير المرتبطين بأندية".

كما قالت "الفيفا" إنه سيسمح للاتحادات الوطنية بفتح باب الانتقالات لموسم 2020-2021 قبل انتهاء الموسم الحالي.

وقال إن التغيير يهدف إلى السماح للأندية باستكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتها الأصلية، حتى في ظل امتداد الموسم من ماي إلى جوان وجويلية مثل بعض البلدان الأوروبية.