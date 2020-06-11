قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم أن تتأسس كطرف مدني في قضية التسجيل المسرب الذي تورط فيه كل من المدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية، ومناجير اللاعبين، نسيم سعداوي، اللذين تم وضعهما رهن الحبس المؤقت الأحد الماضي، حسبما علم اليوم الخميس من الهيئة المسيرة للمنافسة المحترفة.

وأوضح نائب رئيس الرابطة، فاروق بلقيدوم، لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الرابطة تأسست رسميا كطرف مدني في هذه القضية. ومثلما سبق وأكدته من قبل، فإن هذا التسجيل المسرب يعد فضيحة نندد بها بشدة".

وتم اتهام حلفاية بترتيب المباريات، فيما اتهم سعداوي بالرشوة من اجل التأثير على نتيجة مباراة كرة قدم، التشهير، المساس بالحياة الخاصة للأخرين, اضافة الى تسجيل مكالمة دون موافقة صاحبها، حسبما أفاد به وكيل الجمهورية.

وفي ندوة صحفية يوم الاثنين، أكد وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد أن الخبرة أثبتت صحة التسجيل ولم يكن مفبرك. ويأتي ذلك بعد رفع وزارة الشباب والرياضة دعوى قضائية ضد مجهول.