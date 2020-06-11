أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن منع أروقة التعقيم التي وُضعت على مستوى المؤسسات الاستشفائية وغيرها كإجراء لمكافحة انتشار فيروس كورونا بسبب "خطورتها على الصحة".

وأوضح فورار أن "قرار منع أروقة التعقيم على مستوى المؤسسات الاستشفائية وهيئات أخرى راجع لخطورتها حيث يمكن أن تتسبب المواد المستعملة في تعقيدات على مستوى الجهاز التنفسي وجلدية وعلى مستوى الأغشية المخاطية".

وذكر فورار في هذا الشأن أن أروقة التعقيم "تم وضعها على مستوى بعض المؤسسات الاستشفائية أو غيرها دون ترخيص أو إخطار مسبق للجنة العلمية"، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة في الوسط الاستشفائي والوقاية منها" وجهت لنا مراسلة حول خطورة أروقة التعقيم هذه".

وعلى أساس هذه المراسلة، يضيف فورار "قمنا بعرض ملاحظة على اللجنة العلمية التي قامت هي أيضا على أساس وثائق المنظمة العالمية للصحة باتخاذ قرار منع هذه الأروقة".

وأوضح الدكتور فورار أن مذكرة قد أرسلت في هذا الشأن يوم 7 جوان الماضي لمدراء الصحة لمختلف الولايات حتى يقوموا بنزع و منع استعمال هذه الأروقة".