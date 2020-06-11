انتشل سكان بلدية امليلي بولاية بسكرة في ساعات الليل جثتي شابين يبلغان من العمر 16 و 20 سنة هلكا غرقا في قلتة ام الارواح التي يصب فيها وادي جدي . و علم ان الشابين قصدا هذه البركة للسباحة لكن تاخرهما في العودة اثار حالة من الخوف و القلق في اوساط اهاليهما و سكان البلدة الذين تتبعوا اثرهما نحو القلتة و عثروا عليهما جثث هامدة حيث تم انتشالهما و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية و قامت بتحويل الجثتين الى مستشفى اورلال .فيما فتح عناصر الدرك تحقيقا في الحادثة لمعرفة ملابساتها .







