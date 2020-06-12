توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية للبلاد، ابتداء من الخامسة 17:00 من مساء اليوم الجمعة إلى غاية فجر الغد السبت.

وأشار تنبه نشر عبر موقع الأرصاد الجوية، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي: تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، بجاية، سطيف، ميلة، جيجل، سكيكدة، قسنطينة وباتنة.

ونبه نفس المصدر، من استمرار هبوب الرياح في كل من مستغانم، الشلف وتيبازة، وذلك إلى غاية الثالثة 15:00 مساءا.

وأضافت مصالح الأرصاد الجوية أن زوابع رملية تجتاح جنوب البلاد، والولايات المعنية هي تندوف، بشار، أدرار، تمنراست، وغرداية ويمتد صلاحية التنبه من التاسعة 09:00 صباحا إلى غاية التاسعة 21:00 ليلا.