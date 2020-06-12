أكدت التحاليل التي أجريت على طاقم إذاعة بومرداس إصابة 5 عمال بفيروس كوفيد-19، حسب ما أفادت الإذاعة الوطنية.

وأشارت الإذاعة أنه تم على إثرها إخضاع جميع العمال للحجر الصحي، بادرت المديرية العامة للإذاعة الجزائرية بإرسال طاقم تقني وصحفي لللإشراف على البث اليومي ضمانا لاستمرارية البث الإذاعي.

وأوضح المدير العام للاذاعة الجزائرية جمال سنحضري أنه تقرر مع محمد زبدة مدير محطة بومرداس وكذا السلطات المحلية إخضاع جميع الطاقم الإذاعي للحجر الصحي الشامل ، كما تقرر إرسال طاقم إذاعي كامل إلى إذاعة بومرداس لضمان استمراية الخدمة العمومية، مضيفا أن الطاقم الموفد إلى عين المكان كان تطوعيا وليس إجباريا ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.