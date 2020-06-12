أوقفت فرقة البحث والتدخل 2 التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، أمس، أربعيني، مسبوق قضائيا يروج المخدرات الصلبة "كوكايين" وسط مدينة الباهية في وقت حجزت فيه كيسين من هذا المسحوق الأبيض المدمّر.

واستغلت الفرقة الأمنية سالفة الذكر معلومات واردة إليها مفادها وجود شخص على متن مركبة سياحية من صنع ألماني يقوم بترويج المخدرات الصلبة بوسط مدينة وهران لتبادر في تكثيف الأبحاث عن المركبة إلى أن أوقفتها على مستوى وسط المدينة.

وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق عثر عناصر الشرطة على كيسين صغيرين يحتويان على مادة الكوكايين إضافة إلى سلاح أبيض من الحجم المتوسط ومبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة في المخدرات الصلبة، وعلى إثرها فتحوا تحقيقا مع صاحب السيارة قبل أن يحرروا إجراءا قضائيا ضده سيحال بموجبه أمام العدالة.