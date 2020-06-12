بلغ سعر سلة أوبك، 36.55 دولارا للبرميل أمس الخميس مقابل 37.46 دولار يوم الأربعاء، حسب ما أفادت اليوم الجمعة بيانات الأمانة العامة للمنظمة.

وتحسن السعر المرجعي لسلة أوبك المكونة من 14 نوعا من النفطً الخام، من بينها الخام الجزائري (صحاري بلاند )، إلى 38.89 دولار للبرميل في بداية الاسبوع الجاري بعد ان استقر في نهاية الاسبوع الفارط عند 36.83 دولار .

ويعتبر اعلي مستوى له منذ بداية أزمة سوق النفط الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وكذا عن وفرة العرض.

وفي أفريل الماضي، انخفضت قيمة سلة خامات أوبك بنسبة 48 بالمائة أو26ر16 دولارًا لتستقر عند 17.66 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى شهري منذ ديسمبر 2001، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري الأخير للمنظمة.

ولكن يعرف سعر خامات اوبك تحسنا ملحوظا منذ بداية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و حلفائها على رأسهم روسيا منذ الفاتح ماي الفارط وانتعش أكثر مع اتفاق المنظمة وحلفائها خلال اجتماعات السادس المنعقد شهر جوان الجاري على تمديد تخفيضات الإنتاج المتعلقة بالمرحلة الأولى أي ماي وجوان إلى غاية نهاية شهر جويلية المقبل.

وقد دخلت الدول الموقعة علي اتفاق التعاون بين أوبك و خارج أوبك في الشهر الثاني من تطبيق اتفاق خفض الإنتاج الذي اقر في 12 افريل الفارط و المتضمن خفض بمقدار 9.7 مليون برميل على أن يصل هذا الخفض إلى 9.6 مليون برميل في اليوم شهر جويلية.

وسيتبع هذا التخفيض بتقليص أخر للإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل في اليوم بداية من الفاتح من أوت القادم و إلى غاية نهاية ديسمبر 2020 لينتقل فيما بعد الى 5.8 مليون برميل يوميا من بداية يناير 2021 الى غاية نهاية افريل 2020.