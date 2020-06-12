سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أزيد من مليون ولادة سنة 2019 (1.035.023) بالجزائر جرت بالوسط الطبي المدعم بالقطاعين العمومي والخاص.

- 879.017 ولادة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بنسبة 85 بالمائة .

- 156.00 ولادة بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة بسبة 15 بالمائة.

- 731.412 ولادة طبيعية بنسبة 70.67 بالمائة .

- 303.551 ولادة قيصرية بنسبة 29.32 بالمائة .

بالمؤسسات الاستشفائية العمومية :

-879.017 ولادة بنسبة 85 بالمائة من بينها :

- 676.507 ولادة طبيعية بنسبة 76.96 بالمائة .

- 202.510 ولادة قيصرية بنسبة 23.03 بالمائة .

بالمؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع الخاص :

- 156.006 ولادة بنسبة 15 بالمائة من بينها :

- 54.965 ولادة طبيعية بنسبة 35.23 بالمائة .

- 101.041 ولادة قيصرية بنسبة 64.76 بالمائة .

في سنة 2018 سجلت 976.834 ولادة بالوسط الطبي المدعم بالقطاعين

- 859.443 ولادة بالقطاع العمومي بنوعيها الطبيعية والقيصرية .

- 117.391 ولادة بالقطاع الخاص بنوعيها الطبيعية والقيصرية .

بالنسبة للهياكل :

القطاع العمومي :

-241 مصلحة تتسع لـ 9986 سرير مخصص للوليد .

- 420 مصلحة توليد جوارية تتسع ل 3270 سرير للتكفل بالحمل الذي لا يشكل خطورة.

القطاع الخاص:

- 145 مؤسسة استشفائية مرخص لها ممارسة نشاط طب النساء والتوليد من بين 202 مؤسسة تعمل في الميدان

للتذكير فإن عدد الممارسين في طب النساء والتوليد بالقطاع الخاص أزيد من ضعف نظيره القطاع العمومي حيث يصل 1615 أخصائي مقابل 657 بالهياكل التابعة للقطاع العمومي في الوقت الذي تجرى فيه 9 ولادات من بين 10 بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.