تم اليوم الجمعة بالقاعدة الجوية ببوفاريك بالبليدة شحن طائرات عسكرية ب90 طنا من المواد الغذائية و وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قدمها الهلال الاحمر الجزائري و سيتم ارسالها خلال ساعات الصباح الاولى من يوم غد السبت إلى العاصمة المالية باماكو.

ولدى اشرافها بعين المكان على عملية شحن الطائرات العسكرية بهذه المساعدات انسانية، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس, أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها التي خصصت لدولة مالي منذ بداية هذه الازمة الصحية بحيث تم ارسال الأسبوع الفارط 30 طنا.

وتضاف هذه المبادرة التضامنية إلى سلسلة العمليات العديدة التي "عبر من خلالها الشعب الجزائري عن تضامنه و تآزره مع جيرانه في ظل هذا الظرف الصحي الصعب", تقول ذات المتحدثة مؤكدة أنها "لن تكون الأخيرة و ستتبع بعمليات أخرى مستقبلا".

وفي هذا السياق أكدت بن حبيلس أن الجزائر حرصت منذ بداية تفشي هذه الجائحة على تقديم مساعدات انسانية لجيرانها على غرار ارسال 120 طنا للشعب النيجيري و 200 طنا للاجئين الصحراويين و كذا ارسال مساعدات لليبيا و المناطق

الحدودية الواقعة ما بين ولاية سوق أهراس و الحدود التونسية.

وفي هذا السياق نوهت بن حبيلس ب"الدور الهام الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في انجاح هذه العمليات التضامنية مع دول الجوار من خلال حرصه على مرافقة الهلال الأحمر الجزائري خلال تنظيمه لمختلف العمليات التضامنية عن طريق تسخير الطائرات العسكرية لنقلها".

وأضافت أن "الجيش الوطني الشعبي نجح في تحقيق التوازن ما بين مهامه الأمنية باحترافية عالية و كذا دوره في العمل الانساني".

للإشارة, فقد تضمنت هذه المساعدات الانسانية مواد غذائية و كذا مواد طبية للوقاية من فيروس كورونا و أجهزة تنفس إصطناعي, تقول بن حبيلس.