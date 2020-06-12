تمكنت الشرطة القضائية للأمن الولائي لمستغانم من الإطاحة بمدبر للهجرة غير الشرعية، "الحرقة" عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما علم اليوم الجمعة من هذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد توقيف شخص مؤخرا بالقرب من شاطئ "لاكريك" على مستوى الواجهة البحرية لمدينة مستغانم عثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر ب 150 ألف دج و330 أورو.

وقد تبين أن المعني ينحدر من ولاية جيجل وجاء إلى مستغانم بنية الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر عقب تواصله إلكترونيا مع أحد المدبرين لرحلات الإبحار السري، وفق نفس المصدر.

واستغلالا لهذه المعلومة تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المدبر وتوقيفه في اليوم الموالي، يضيف نفس المصدر.

وأظهرت التحقيقات أن المشتبه به الرئيسي كان يقوم بالنصب على ضحاياه بإيهامهم بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل 150 ألف دج وبالتحريض على الإبحار السري عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

وبتهمة تهريب المهاجرين والتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين (23 و37 سنة) وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم يضيف المصدر ذاته.

وبعد إحالة المتهمين أمام قاضي المثول الفوري حكم على المشتبه به الرئيسي (المدبر) بالحبس لمدة 18 شهرا نافذا وبدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف دج وأخلى سبيل المشتبه به الثاني كما أشير إليه.