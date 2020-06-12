انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، لجنة الخبراء التي أعدت مشروع مسودة الدستور، وإجراءات الحكومة خلال جائحة كورونا.

واعتبرت لويزة حنون اليوم خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، أن اللجوء لمراجعة الدستور في هذه الظروف يتناقض مع تطلعات الأغلبية الساحة من الجزائريين، حيث هجمت لجنة الخبراء قائلة "إن سيادة الشعب لا يمكن أن تمر عبر لجنة كان يفترض أن تعتني بالصيغ القانونية فقط، لكنها تحولت إلى وصية على الشعب ومدافعة على النظام بشراسة".

واتهمت حنون الإجراءات الحكومية "قانون المالية التكميلي" خلال انتشار فيروس كورونا بالعجز، رافضة "إلغاء قاعدة 49/51 وحق الشفعة في قانون المالية التكميلي.

وتساءلت الأمينة العامة لحزب العمال عن ما وصفته بتوقيف النشطاء المعارضين للسلطة ومحاكمات لا تتوفر فيها شروط النزاهة، واصفة إياها بالإستفزازات وتحضيرات السلطة لما بعد كورونا لقمع كل التحركات الشعبية سواء ذات المطالب السياسية أو مطالب أو الاجتماعية.