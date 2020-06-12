انتشلت هذا المساء ، فرقة للغطاسين التابعة لمصالح الحماية المدنية بتيبازة جثة احد الغرقى الذين قضوا بالشاطئ الغربي لمدينة بوهارون فيما تواصل فرق البحث مواجهة أمواج البحر للعثور عن الفقودين الآخرين بعد ان التهمها البحر الصبيحة بالمنطقة المسماة " كاراشات" بالمدخل الغربي لبلدية بوهارون.

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لمصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة مدعومة بفرق لخفر السواحل من انتشال جثة غريق في 19 من العمر ، وبالموازاة تتواصل منذ الصباح عمليات البحث حيث تم تسخير عدد معتبر من الزوارق البحرية والزوارق المطاطية التابعة للمصالح وفرق للغطاسين وفرق لحراس السواحل مدعومة بالمروحيات للبحث عن الشابين في العشرينيات من العمر .

وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث عن الضحيتين بالشاطئ الغربي لمدينة بوهارون المعروف محليا بشاطئ " الصرة" شمالي حي سعيدية وسط أنباء متضاربة عن عدد الغرقى الحقيقيين بعد أن تحدث بعض شهود عيان عن غرق شابين من البليدة وثالث من بوهارون كان يحاول مساعدتها بين أمواج البحر المضطرب نتيجة الرياح الغربية والتيارات البحرية النشطة ،وكشفت مصادر مسؤولة بمديرية الحماية المدنية عن تسخيرها ل6 زوارق إنقاذ و زوارق أخرى مطاطية في عملية البحث تضاف إليها فرق من الغطاسين مدعومة بفرق مماثلة تابعة لمديرية الحماية المدنية بالجزائر العاصمة للمساعدة في عملية البحث للبحث عن غريقين اثنين يرجح أن يكونا من بوهارون والبليدة .

في السياق ذاته، كشف مصدر من مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة أن فرق الإنقاذ التابعة لمصالح الحماية المدنية بتيبازة تمكنت من إنقاذ شابين ينحدرات من بلدية الحطاطبة من الغرق بشاطئ السويس بالمخرج الغربي لبلدية عين تقورايت ، ليتم نقلهما الى المصالح الاستشفائية لتلقي الإسعافات.