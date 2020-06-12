نشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية صورا تظهر تفاصيل عملية تصفية زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب " عبد الملك دروكدال.

وحسب نفس المصدر فإن القوات الفرنسية عرفت أن دروكدال موجود في المنطقة الصحراوية بشمال مالي قرب الحدود الجزائرية، بعد تلقيها معلومات من الاستخبارات والحلفاء الأميركيين قبل يومين من تنفيذ العملية في الثالث جوان الحالي.

نفس الهيئة أكدت رصدت سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون بين الصخور. ثم توجهت مروحيتان على متنهما 15 من أفراد الكوماندوز إلى المنطقة لتنفيذ العملية التي أسفرت عن مقتل دروكدال.