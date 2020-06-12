أوقفت إدارة مستشفى ابن باديس الجامعي بقسنطينة 5 من موظفي القطاع ما بين أطباء شبه طبيين وأعوان خدمة، عن العمل كإجراء عقابي لهم، بسبب التقصير في أداء مهامهم تم اكتشافه عقب ترويج فيديو من داخل مصلحة العلاج "كوفيد 19"، يبين انعدام الأطباء والطاقم العامل معهم في ظل معاناة المرضى.

وعقدت المديرية العامة بالمستشفى اجتماعا طارئا دام إلى غاية ساعات متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، تم خلاله التحقيق المعمق في الفيديو المنشور الذي وحسب بيان مدير المستشفى، الذي تحوز "الخبر" نسخة منه ، جاء لتغليط الرأي العام رغم إقرار الإدارة بوجود العديد من الخروقات والتقصير من طرف القائمين على تسيير المصلحة.

وجاء في البيان أنه وتعقيبا على ما تم الترويج له يوم 11 جوان الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحدى القنوات الخاصة من صور وفيديوهات، عن الحالة المتردية بسبب النقائص والاهمال في عملية التكفل بالمرضى على مستوى مصلحة العلاج "كوفيد 19"، رغم ما تم تسخيره من إمكانيات من طرف الطاقم المسير، سواء مادية أو بشرية للتكفل الحسن بهذه الشريحة، عدد البيان منها 190 عنصرا ما بين أطباء، شبه طبيين وأعوان خدمة.