سجلت العاصمة الصينية بكين إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة غداة الإعلان عن أول إصابة بالمدينة منذ حوالي شهرين، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى تأجيل خطط عودة قسم من الطلاب إلى المدارس.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الحالتين الجديدتين لرجلين يعملان في مركز لأبحاث اللحوم في منطقة من بكين غير التي سٌجلت فيها حالة يوم الخميس. ولم يتضح على الفور كيف أصيبا بالعدوى.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرجلين، اللذين يبلغ أحدهما من العمر 25 سنة والثاني 37، لم يكونا على اتصال بأي شخص من مقاطعة هوبي التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة أو بمسافرين قادمين من الخارج خلال الأربعة عشر يوما الماضية، إلا أن الرجل الأصغر سنا مكث لفترة قصيرة في مدينة تشينغداو بإقليم شاندونغ بشرق البلاد.

وقالت حكومة مدينة بكين إنها ألغت خطط إعادة فتح المدارس يوم الاثنين للطلبة من الصف الأول إلى الصف الثالث بسبب الحالات الجديدة.

وأضافت أنها ستجري تفتيشا على المطاعم وفحصا لمنتجات المأكولات البحرية واللحوم الطازجة والمجمدة.

وذكرت صحيفة (بكين ديلي) اليومية الحكومية أن مركز أبحاث اللحوم الذي كانت تعمل به الحالتان الأخيرتان ويقع في منطقة فنغتاي بجنوب بكين، ظل مفتوحة يوم الجمعة.