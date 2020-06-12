لقي شخصان حتفهما و أصيب آخر في حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب في جزئه العابر لولاية معسكر، حسبما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وحسب نفس المصدر فقد وقع الحادث حوالي الساعة الحادية عشر و النصف من ليلة الخميس إلى الجمعة عندما اصطدمت شاحنة مقطورة بسيارة نفعية كانت تحول التوقف بموقف للراحة على الطريق نتيجة عطل أصابها.

و قد لقي الضحيتان (21 و22 سنة) حتفهما في مكان الحادث بينما أصيب سائق السيارة بجروح نقل إثرها من قبل الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى مدينة المحمدية بولاية معسكر.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.