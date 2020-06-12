كشفت منذ قليل مديرية الصحة والسكان بولاية تبسة في بيان صحفي انه والى غاية اليوم 12 جوان 2020 تم مغادرة خمسة أشخاص ( 05 ) المصلحة المرجعية للأمراض التنفسية المستجدة بمستشفى المجاهد بوقرة بولعراس ببكارية بعد تماثلهم للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كرونا مع إخضاعهم للحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوما والمتابعة طبية ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 123 شخصا ، على يمنع تنقل هؤلاء أو استقبالهم للزوار قبل إنهاء فترة الحجر الصحي الزوار خلال فترة الحجر المنزلي الصحي التحفظي.