سجلت الجزائر 10 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أعلن عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة الرصد والمتابعة، الدكتور جمال فورار.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري الماضي إلى 751 وفاة.

وأشار فورار إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بولايات سطيف والمسيلة (3 حالات لكل منهما) وحالتين بولاية الوادي وحالة واحدة بكل من ولايتي تبسة وعنابة.

كما كشف نفس المسؤول عن تم تسجيل 109 إصابة جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 10698 حالة مؤكدة.

من جهة أخرى، تم تسجيل 68 حالة شفاء جديدة ما يرفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7322، فيما يتواجد 39 مريضا حاليا في العناية المركزة.

فيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 21544 وتشمل 9207 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و12337 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير.