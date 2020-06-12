سجلت المنطقة الحدودية بين "تبانيت ومقطع الأزرق" في حمام ملوان، شرق البليدة، اندلاع ثالث حريق مفتعل نهاية الأسبوع، استدعى تدخل وحدات الإطفاء لمنع انتشار ألسنة النار إلى مساحة أكبر.

وحذر "إيكولويجيون"، من "ظاهرة" تجدد جرائم الحرائق، في هذا الوقت الذي يسبق دوما مناسبة عيد الأضحى المبارك، والظروف المناخية الحارة، والرياح القوية، المساعدة على توسع انتشار دائرة النيران، خاصة بعد أن استعدت الطبيعة عافيتها، في ظل الحجر الصحي الشامل والجزئي.

ودعا نشطاء في المجال البيئي إلى استحداث تشريعات وقوانين جديدة، تردع وتجرم مفتعلي الحرائق، وأيضا المسؤولين عن القطع العشوائي للأشجار، فضلا عن توفير شاحنة إطفاء على مستوى الأحياء للتدخل السريع، عند نشوب أي حريق مفتعل، وإعادة تهيئة أبراج المراقبة بقلب الغابات، بدل تركها للإهمال والتخريب، واستعمالها من قبل فلاحين ورعاة في تربية أغنامهم.