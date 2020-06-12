ينتظر استئناف النقل بسيارات الأجرة الفردية بولاية وهران ابتداء من الاثنين المقبل مع اتخاذ تدابير احترازية يتوجب على لناقلين الامتثال لها،حسبما أعلنته اليوم الجمعة مصالح الولاية.

وأوضح نفس المصدر أن خدمة النقل بسيارة الأجرة ستقدم داخل الولاية فقط مع ضرورة خضوع هذا النشاط إلى بروتوكول صحي صارم، كفيل بالوقاية من فيروس كورونا،سواء بالنسبة للزبون أو لسائق سيارة الأجرة.

وأشار نفس المصدر إلى عدد من الشروط يتوجب الامتثال لها من طرف سائقي سيارات الأجرة الفردية.

وتتمثل في وضع حاجز واقي من نوع "بليكسي غلاس'' بين السائق والزبون وإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون ووضع محلول الكحول المائي تحت تصرف الزبائن وتحديد عدد الأماكن لزبون واحد فقط لكل عملية نقل.

كما يجب أن يجلس الزبون في المقعد الخلفي للسيارة وان تكون المقاعد مغطاة بأغلفة بلاستكية بحيث يتعين تطهيرها تلقائيا بعد كل عملية نقل وتنظيف السيارة بمحلول مطهر بصفة منتظمة في اليوم.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون سائقو سيارات الأجرة الفردية محل فحوصات طبية منتظمة، بغرض الوقاية من كل خطر العدوى بكوفيد-19.

وأشارت مصالح الولاية إلى أنه "سيتم تطبيق العقوبات القانونية ضد الأشخاص والسائقين المخالفين لتدابير الوقاية المحددة.