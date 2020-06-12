يرتقب أن تعود عملية توزيع الماء الشروب ببلديتي شرشال و سيدي غيلاس تدريجيا بدءا من سهرة اليوم الجمعة بعد انتهاء أشغال إصلاح تصريف، حسب ما افد به مدير الموارد المائية بتيبازة.

و أوضح بن بادي أنه يرتقب أن يتم استئناف عملية توزيع المياه الشروب بصفة عادية بدءا من سهرة اليوم بعد أن انتهت عملية إصلاح قناة ذات تصريف ذات قطر 500 ملم و هي الأشغال التي باشرتها شركة المياه و التطهير للجزائر "سيال".

و أضاف أنه تجري منذ صباح اليوم التجارب التقنية للتأكد من نجاعة عملية الإصلاح على أن يتم ضخ المياه قبل الشروع في عملية تزويد السكان مجددا بالمياه.

و أبرز أن شركة سيال سخرت شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه) مبديا أسفه عن الإزعاج الذي تسببت فيه هذه الأشغال الضرورية على اعتبار أنها قناة رئيسية.

و كانت شركة المياه و التطهير للجزائر "سيال" قد أعلنت يوم أمس الخميس عن الشروع في أشغال إصلاح قناة تصريف ذات قطر 500 ملم من الحديد المتواجدة على مستوى منطقة بواد البلاع، شرقي شرشال.

و أضافت أن العملية، ستسبب تذبذبات في توزيع المياه الشروب على مستوى بلديات سيدي غيلاس وشرشال بولاية تيبازة.