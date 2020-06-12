توزيع عدد الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
12 يونيو 2020 () - إسلام.ب
صورة: وكالة شينخوا
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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 10698 حالة مؤكدة، منها 109 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة.

وسجلت ولايات البليدة (25)، الجزائر العاصمة (12)، سطيف (9) ووهران (5) أكثر حالات الإصابة الجديدة.

إجماليا تبقى البليدة (1331) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1189) ثم سطيف (719).

 

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1331 (+25)              

الجزائر: 1189 (+12)             

سطيف: 719 (+9)              

وهران: 669 (+5)                 

قسنطينة 497  (+3)

عين الدفلى: 412

 تيبازة: 367 (+3)             

بجاية: 316

ورقلة: 309 (+4)

تلمسان: 299 (+3)                         

المدية: 247                                    

برج بوعريريج: 235               

أم البواقي: 209 (+3)            

عنابة: 206 (+2)            

تيارت: 203  (+4)

باتنة: 190 (+2) 

الجلفة: 186                

المسيلة: 186 (+2)            

تيزي وزو: 180                               

بشار: 169                        

خنشلة: 168 (+2)                      

معـسكر: 162 (+3)

سكيكدة: 155 (+1)                       

بسكرة: 150 (+2)              

بومرداس: 150 (+2)

 الأغواط: 145 (+2)                    

أدرار: 141 (+2)

الوادي: 123  

البويرة: 120 (+2)                                        

عين تموشنت: 118 

غرداية: 112 (+2)

تبسة: 98  (+2)                                   

سيدي بلعباس: 98 (+3)

مستغانم: 95 (+1)                  

تيسمسيلت: 88  

سوق أهراس: 86 (+2)

ميلة: 85 (+2)

جيجل: 78 (+2)                          

الشلف: 73                

نعامة: 65 (+1)            

قالمة: 65 (+2)     

غليزان: 54

البيض: 52                   

الطارف: 42

تمنراست: 18                                     

تندوف: 14                  

سعيدة: 14                      

إليزي: 10

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