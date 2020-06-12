توزيع عدد الإصابات حسب الولايات
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 10698 حالة مؤكدة، منها 109 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة.
وسجلت ولايات البليدة (25)، الجزائر العاصمة (12)، سطيف (9) ووهران (5) أكثر حالات الإصابة الجديدة.
إجماليا تبقى البليدة (1331) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1189) ثم سطيف (719).
توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:
البليدة: 1331 (+25)
الجزائر: 1189 (+12)
سطيف: 719 (+9)
وهران: 669 (+5)
قسنطينة 497 (+3)
عين الدفلى: 412
تيبازة: 367 (+3)
بجاية: 316
ورقلة: 309 (+4)
تلمسان: 299 (+3)
المدية: 247
برج بوعريريج: 235
أم البواقي: 209 (+3)
عنابة: 206 (+2)
تيارت: 203 (+4)
باتنة: 190 (+2)
الجلفة: 186
المسيلة: 186 (+2)
تيزي وزو: 180
بشار: 169
خنشلة: 168 (+2)
معـسكر: 162 (+3)
سكيكدة: 155 (+1)
بسكرة: 150 (+2)
بومرداس: 150 (+2)
الأغواط: 145 (+2)
أدرار: 141 (+2)
الوادي: 123
البويرة: 120 (+2)
عين تموشنت: 118
غرداية: 112 (+2)
تبسة: 98 (+2)
سيدي بلعباس: 98 (+3)
مستغانم: 95 (+1)
تيسمسيلت: 88
سوق أهراس: 86 (+2)
ميلة: 85 (+2)
جيجل: 78 (+2)
الشلف: 73
نعامة: 65 (+1)
قالمة: 65 (+2)
غليزان: 54
البيض: 52
الطارف: 42
تمنراست: 18
تندوف: 14
سعيدة: 14
إليزي: 10