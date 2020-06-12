تمكنت فرق التدخل بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة مساء الجمعة من إخماد حريق، أول شب بشقة في عمارة على مستوى حي الوئام 2 بمدينة تبسة، ليتم إنقاذ عائلة متكونة من 5 أفراد أعمارهم تتراوح 7 و50 سنة، في حالة ضيق تنفس و تم إسعافهم وتحويلهم إلى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تم إخماد الحريق الثاني من طرف وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين والذي نشب بمحليين تجاريين على مستوى وسط المدينة.وتسبب في خسائر مادية بالمحليين.