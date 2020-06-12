وافق أغلبية عناصر فريق شباب بلوزداد، على تخفيض أجورهم الشهرية بنسبة 50 % من أجل تخفيف العبء على ميزانية النادي، خلال فترة جائحة كورونا فيروس، وفق ما أعلنه اليوم الجمعة، توفيق قريشي، المدير العام للنادي العاصمي.

وصرح قريشي على أمواج الإذاعة الوطنية الثالثة: "وافق اللاعبون على التعاون مع النادي أثناء مرحلة الأزمة الصحية الحالية و أن 80 % من اللاعبين سيخفضون أجورهم بنسبة 50 % بعد إتفاق بالتراضي".

وأوضح المدير الفني الوطني السابق: "اللاعبون، الطاقمين الفني والطبي وافقوا جميعا على التعاون خلال هذه الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وكذا حفاظا على الصحة المالية للنادي"، مشيرا أنه سيتم توقيع الاتفاق يوم الأحد على أقصى تقدير.

وفي رده عن سؤال حول احتمال استئناف بطولة الرابطة الأولى، أفاد المدير العام, أن أغلبية الأندية لا تمتلك الإمكانيات اللازمة من أجل ضمان البروتوكول الصحي لحماية اللاعبين.

"القضية تتعلق بصحة الأشخاص وحياة الإنسان, يجب رؤية الأمور بمنظور آخر".