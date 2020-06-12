أكد المدرب الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، اليوم الجمعة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد من الإصابة جاهز لمواجهة فريق مايوركا يوم غد السبت بمناسبة استئناف بطولة اسبانيا لكرة القدم لنشاطها بعد توقف استغرق أكثر من ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.

و قال التقني الاسباني من ناحية أخرى أنه لا يعرف كيف سيظهر فريقه في مباراته الأولى بعد توقف طويل امتد لثلاثة أشهر.

و قال سيتين في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "لا أعرف كيف سيظهر الفريق، سنعرف كل شيء خلال المباراة. لكن في الحقيقة لدينا دافع كبير للظهور بشكل جيد، كان الحماس واضحًا خلال التدريبات، وأعتقد أننا يمكننا الظهور بشكل أفضل من المنافس".

وعند سؤاله عن إمكانية استكمال منافسات موسم رابطة الأبطال في دورة مجمعة في لشبونة، قال سيتين: "اللعب هناك مجرد افتراضات، علينا الانتظار لنرى إمكانية تطبيق ذلك".

يذكر أن برشلونة بتصدر بطولة اسبانيا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي ريال مدريد قبل إجراء الجولة الـ28.