ينتظر حلول لجنة تحقيق وزارية "في القريب العاجل" بالمركز الإستشفائي الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة في أعقاب قضية الفيديو الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الذي يكشف وجود "إهمال و تقصير" بوحدة كوفيد-19 بهذه المؤسسة الصحية حسب ما علم اليوم الجمعة من مصالح المديرية المحلية للصحة و السكان.

و استنادا لذات المصدر ستكون مهمة هذه اللجنة الوزارية تسليط الضوء على هذه القضية المتعلقة بفيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس الخميس و يبرز مريضا مصابا بكوفيد-19 "توفي في ظل غياب المستخدمين و نقص النظافة" حسب ما جاء في الفيديو المذكور.