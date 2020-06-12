لجنة تحقيق وزارية منتظرة بمستشفى قسنطينة

أخبار الوطن
12 يونيو 2020 () - واج/س.أ
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ينتظر حلول لجنة تحقيق وزارية "في القريب العاجل" بالمركز الإستشفائي الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة في أعقاب قضية الفيديو الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الذي يكشف وجود "إهمال و تقصير" بوحدة كوفيد-19 بهذه المؤسسة الصحية حسب ما علم اليوم الجمعة من مصالح المديرية المحلية للصحة و السكان.

و استنادا لذات المصدر ستكون مهمة هذه اللجنة الوزارية تسليط الضوء على هذه القضية المتعلقة بفيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس الخميس و يبرز مريضا مصابا بكوفيد-19 "توفي في ظل غياب المستخدمين و نقص النظافة" حسب ما جاء في الفيديو المذكور.

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كورونا

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