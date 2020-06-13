يجتمع اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، بمقر رئاسة الجمهورية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن رفع الحجر الصحي في البلاد.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بث مساء أمس الجمعة، أن كل القرارات التي سيتم اتخذها فيما يخص رفع الحجر الصحي ستكون "علمية وليست سياسية او إدارية"، مبرزا ان الفصل في هذا الشأن يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا التي ستجتمع اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية وسيتم اتخاذ القرار المناسب بعد تحليل دقيق للخطوة الأولى التي قررت فيها الحكومة رفعا جزئيا للحجر الصحي".

وأكد تبون أن كافة الأرقام التي تقدمها اللجنة العلمية حول هذا الوباء هي "أرقام شفافة علمية هدفها التغلب على الوباء".