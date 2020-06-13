قتل 4 أشخاص وأصيب أخر بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث اصطدام بين سيارة سياحية، و شاحنة ذات مقطورة بمنطقة دفاف في ولاية المسيلة.

وأوضح منشور مرفق بصور الحادث، عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة تدخلت اليوم السبت، في حدود الساعة 07:24 على مستوى الطريق الوطني رقم 45 بمنطقة دفاف أثر حادث مرور، يتمثل في اصطدام بين سيارة و شاحنة ذات مقطورة خلف وفاة 04 أشخاص، وأعمارهم بين 19 و30 سنة وإصابة شخص أخر نقل إلى مستشفى المسيلة.