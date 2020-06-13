نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، كمال صنهاجي، رئيسا للوكالة الوطنية للأمن الصحي، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وحسب بيان الرئاسة، نشر عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يترأس في هذه الأثناء اجتماعا للجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا. من بين نقاط الاجتماع تنصيب البروفيسور كمال صنهاجي رئيسا للوكالة الوطنية للأمن الصحي".

وقد أعلن الرئيس أمس، أنه سيتم تنصيب الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي تتولى وضع نظام صحي متطور يضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وكذا توسيع الوقاية من مختلف الامراض.

و قال تبون في لقاءه الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي "ليست مرتبطة بظهور وباء كوفيد 19 , وسيتم تنصيبها اليوم السبت", مبرزا أن هذه الوكالة تتكون من أخصائيين وخبراء وعلماء جزائريين "ذوي مستوى عالمي في الطب و لديهم دراية تامة بالنظام الصحي في أمريكا وعدة دول أوروبية التي اعترفت بقدراتهم العلمية. وسيعمل هؤلاء في هذه اللجنة مع خبراء وأطباء يعرفون الواقع المحلي.

وأبرز رئيس الجمهورية أن هذه الوكالة ستكون بمثابة "المخ الذي سيضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وحماية الطفولة والأمومة وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض ", فيما ستكون الوزارة -كما قال- ب مثابة "الأعضاء التي تطبق في الميدان".

وأكد تبون بأن أفكار هذه الوكالة الجديدة التي تتكفل بتشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق متشعبة وتصب في هدف وضع نظام صحي متطور يتجاوب مع رغبات دولة متقدمة".