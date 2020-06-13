أصدرت ولاية الجزائر العاصمة، اليوم السبت، بيانا تحدد فيه الشروط والإجراءات الواجب الالتزام بها من طرف سائقي سيارات النقل الحضري من أجل أن يتمكنوا من مزاولة نشاطهم.

وأوضح بيان نشر عبر حسابها الرسمي "فيسبوك" أنه عملا بفحوى ما جاء في تعليمة الوزير الأول رقم 01 في 04 جوان الجاري، المتضمنة وضع معالم خاريطة طريق للخروج من نظام الحجر الصحي، والتصدي لفيروس كورونا، بصفة تدريجية ومرنة، من خلال استئناف بعض النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية على مرحلتين، وتحسبا لاستئناف خطة الفتح التدريجي لبعض هذه الأنشطة في مرحلتها الثانية، ينهي والي ولاية الجزائر الى علم كافة السائقين أصحاب نشاطات النقل بسيارات الأجرة الفردية وزبائنه، أنه سيشرع في استئناف هذا النشاط ابتداء من يوم الاثنين 15 جوان الجاري، على أن تقتصر هذه الخدمة على مستوى المحيطات الحضرية فقط وداخل الولاية فقط.

وفرضت الولاية على السائق والزبون أن يلتزم كل منهما بالشروط التالية:

وضع زجاج واقي من نوع “plexy-glace” بين السائق والزبون.

إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون.

وضع محلول الكحول المائي تحت تصرف الزبائن.

تحديد عدد الأماكن لزبون واحد فقط لكل عملية نقل.

يجب ان يمتطي الزبون المقعد الخلفي للسيارة

يجب ان تكون المقاعد مغطاة بأغلفة بلاستكية بحيث يتعين تطهيرها تلقائيا بعد كل عملية نقل.

تنظيف السيارة بمحلول مطهر بصفة منتظمة في اليوم.

التنظيف التلقائي لمساند الذراع ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة.

ان يكون سائقو سيارات الأجرة الفردية محل فحوصات طبية منتظمة، بغرض الوقاية من كل خطر العدوى بكوفيد-19.

وشدد والي الولاية على ضرورة الإلتزام الصارم بهذه الإجراءات، متوعدا مخالفيها بالوقف الفوري للنشاط.