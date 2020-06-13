حطت مساء أمس الجمعة بمطار الجزائر الدولي طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على متنها 297 مسافرا جزائريا كانوا عالقين بتركيا بسبب غلق المجال الجوي أمام حركة الطيران الدولية منذ بداية تفشي جائحة كورونا.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة, امين اندلسي، اليوم السبت، أن الطائرة (من نوع ارباص A330)، والتي كانت قد اقلعت من مطار اسطنبول (تركيا) في حدود الساعة 12:30 ضهرا، و على متنها 297 مسافر، تعتبر الثانية من نوعها في غضون 24 سا انطلاقا من نفس البلد.

وكانت قد حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية يوم الخميس الفارط قبل الساعة 20سا00د بمطار الجزائر الدولي و على متنها 302 مسافر جزائري كانوا عالقين بهذا البلد، حيث وصل عدد الرعايا الذين تم إجلاؤهم خلال 24سا الأخيرة الى ما يقارب 600 مسافر، يضيف المسؤول.