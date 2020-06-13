ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك، أمس، بمنطقة جنين بورزق بالنعامة، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ(248,5) كيلوغرام، في حين حجز عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من عين الدفلى وتلمسان، وتبسة، (14) كيلوغراما من الكيف، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت.

وأوضح بيان الوزارة، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك، يوم 12 جوان 2020، بمنطقة جنين بورزق بالنعامة/ن.ع2، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ(248,5) كيلوغرام، في حين حجز عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من عين الدفلى/ن.ع1 وتلمسان/ن.ع2 وتبسة/ن.ع5، (14) كيلوغراما من نفس المادة".

وورد نفس المصدر أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك والأمن الوطنيين، إثر عمليات متفرقة بكل من ورقلة والأغواط وبسكرة/ن.ع4 وأم البواقي وقسنطينة/ن.ع5، تم توقيف (11) شخصا وحجزوا شاحنتين (02) و(6995) قرص مهلوس و(1872) وحدة من مختلف المشروبات و(34000) علبة من السجائر، فيما تم إحباط محاولات تهريب كمية معتبرة من الوقود تقدر بـ(7179) لتر بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع5.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتندوف/ن.ع.3، (03) أشخاص وحجزوا شاحنتين (02) و(12) مركبة كانت محل سرقة و(09) نظارات ميدان وجهاز (01) إتصال عبر الأقمار الصناعية، في حين تم توقيف شخص (01) وحجز (08) طائرات بدون طيار من مختلف الأصناف بسعيدة/ن.ع2، حسب بيان الوزارة.

في السياق نفسه، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك (06) مطارق ضغط و(04) مولدات كهربائية و(08) قطع من مادة الديناميت وأغراض أخرى للتفجير بتمنراست/ن.ع6.

وأضاف المصدر، أن عناصر الدرك الوطني بعنابة/ن.ع5، أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ(18) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع6، (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وتبعا لنداء نجدة، تمكنت وحدة لحراس السواحل، خلال عملية بحث وإنقاذ بحري قبالة سواحل بوهارون، بولاية تيبازة/ن.ع1، من انتشال جثة (01) غريق، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخص آخر، وفق البيان.