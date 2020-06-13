اقترحت المحافظة السامية للأمازيغية, اليوم السبت بالجزائر، في وثيقة تضم ملاحظات واقتراحات بخصوص المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور, إنشاء المجلس الأعلى للأمازيغية.

وفي تصريح للصحافة على هامش منتدى "تامازيغت تورا" الذي يعتبر ورشة عملية مخصصة لاعتماد القصص الامازيغية المجمّعة و الموجهة للطبع في مختلف التنوعات اللغوية الامازيغية المستعملة في الجزائر, قال الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية, السيد الهاشمي عصاد أن هذه الأخيرة "موجودة كأداة مؤسساتية لكن يجب دعمها و تحويلها الى مؤسسة دستورية و هذا من خلال انشاء المجلس الاعلى للأمازيغية مثلما هو الحال بالنسبة للغة العربية و المجلس الاسلامي الاعلى".

و أوضح عصاد الى انه سلم اقتراحات المحافظة يوم 17 مايو الفارط الى رئاسة الجمهورية, مضيفا ان مؤسسته اقترحت كذلك دمج المادتين 3 و 4 من الدستور في مادة واحدة و التي تنص ان "اللغتين الوطنيتين الرسميتين هما العربية والامازيغية".