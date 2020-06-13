يواصل عناصر الحماية المدنية لتيبازة لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث عن الشاب "البطل" بلقاسم الذي أنقذ حياة شخصين من غرق محقق بشاطئ صخري ببوهارون "ممنوع للسباحة" قبل أن يتعرض للغرق عندما كان بصدد إنقاذ شخص ثالث، حسب ذات المصالح.

وتجري منذ يوم أمس عمليات بحث واسعة تقوم بها حوامات القوات البحرية إلى جانب مصالح الحماية والمتطوعين من سكان منطقة بوهارون على أمل العثور على الشاب البطل بلقاسم البالغ من العمر 19 من خلال تسخير 46 غطاسا منهم 12 متطوعا.

وقد تعرض الشاب بلقاسم, المعاق حركيا على مستوى اليد, للغرق بعدما أنقذ شابين إثنين من موت محقق, بينما لم يتمكن من إنقاذ صديقهم الثالث بفعل قوة التيارات البحرية.

وتمكنت عناصر الحماية المدنية في حدود والساعة الثانية من زوال يوم أمس من العثور على جثة الشاب الثالث الذي لم يتمكن المفقود بلقاسم من إنقاذه ويكون قد توفي معه "غرقا" في حادث لقي تعاطفا وطنيا واسعا مع عائلته، حيث تجمع اليوم عدد كبير من الشباب بشاطئ السعيدية فيما تطوع عدد من بحارة الولاية باستعمال زوارقهم للبحث عنه، استنادا لمصالح للحماية المدنية.

وتدعمت تلك الهبة التضامنية للبحث عن المفقودين بانضمام وحدات من الحماية المدنية من الجزائر العاصمة لتوسيع رقعة الابحاث بالاستعانة أيضا بإمكانيات القوات البحرية إلا أن حالة البحر ليوم أمس "عقدت نوعا ما من مأمورية رجال الحماية المدنية حيث تميزت اجواء البحر بالهيجان مع هبوب رياح شمالية غربية قوية ما زاد من قوة التيارات البحرية"، حسب دات المصادر.

وتدخلت الحماية المدنية لتيبازة فور تلقيها نداء الاستغاثة، تضيف ذات المصالحظة مشيرة من جهة اخرى إلى أن الدخول الى الشواطئ ممنوع بموجب قرار ولائي أصدره والي تيبازة في إطار التدابير الوقائية من جائحة كورونا.

وجددت مصالح الحماية المدنية دعوتها الى الالتزام بتدابير الحجر الصحي على اعتبار ان الدخول الى الشواطئ المسموحة للسباحة ممنوع بموجب قرار ولائي ناهيك عن الشواطئ الممنوعة اصلا للسباحة بحكم خطورتها, لاسيما منها الصخرية.