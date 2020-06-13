أكد الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، اليوم السبت، أن الحزب العتيد لم يدعم ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

وقال بعجي في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة أن العصابة السابقة استغلت "الأفلان"، مضيفا أن الحزب لم يدعم "الخامسة" ولا المترشح عز الدين ميهوبي في انتخابات 12 ديسمبر الماضية.

وحول علاقته بالمغرب أكد بعجي أنها كانت في إطار رسمي، مضيفا أن الحزب شكل لجنة لإثراء مسودة تعديل الدستور سترفع إلى الرئاسة خلال أسبوعين.