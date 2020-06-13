تم وضع ثلاثة نشطاء من مظاهرات أمس في ولاية بجاية رهن الحبس المؤقت، اليوم السبت، حسبما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فيما تم برمجة محاكمتهم يوم 17 جوان الحالي.

من ضمن النشطاء الموقوفين، مرزوق تواتي الذي تم إطلاق سراحه في مارس 2019 بعد أن قضى عامين في السجن. التهم الموجهة لمرزوق تواتي هي التحريض على التجمهر، عرض وتوزيع منشورات معلومة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، تعريض حياة الغير للخطر في فترة الحجر الصحي.

أما بالنسبة للموقوف الثاني بري عمر فيواجه تهم التحريض على التجمهر الغير مسلح، إهانة هيئة نظامية، إهانة رئيس الجمهورية وتعريض حياة الغير للخطر في فترة الحجر الصحي. أما الموقوف الثالث فوجهت له تهم التحريض على التجمهر الغير المسلح، عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، تعريض حياة الغير للخطر في فترة الحجر الصحي.